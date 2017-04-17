СК выяснит обстоятельства гибели супругов при пожаре в Воронежской области
Сгорел жилой дом в Боброве.
Сгорел жилой дом в Боброве.
Следователи установят обстоятельства гибели супружеской пары при пожаре в Боброве, сообщила
Пожар произошел на улице на улице Оборонительная в ночь на понедельник, 17 апреля. Сообщение о возгорании поступило на пульт связи ПСЧ № 32 в 4:09, открытое горение ликвидировали в 4:35. Пожар тушили два отделения ПЧС № 32.
— В рамках процессуальной проверки назначены экспертизы —