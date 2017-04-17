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12:38 (мск), источник: РИА "Воронеж"

СК выяснит обстоятельства гибели супругов при пожаре в Воронежской области

Сгорел жилой дом в Боброве.

Источник: РИА "Воронеж"

Следователи установят обстоятельства гибели супружеской пары при пожаре в Боброве, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в понедельник, 17 апреля. При ЧП погибли 66-летняя женщина и ее 60-летний муж.

Пожар произошел на улице на улице Оборонительная в ночь на понедельник, 17 апреля. Сообщение о возгорании поступило на пульт связи ПСЧ № 32 в 4:09, открытое горение ликвидировали в 4:35. Пожар тушили два отделения ПЧС № 32.

— В рамках процессуальной проверки назначены экспертизы — судебно-медицинские с целью установления причины смерти супружеской пары и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара. По результатам доследственной проверки проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал руководитель Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Александр Белоус.

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