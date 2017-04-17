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12:30 (мск), источник: Newtimes.kz

В связи с паводками открыты телефоны «горячей линии»

В связи с паводком в Карагандинской и Акмолинской областях открыты телефоны «горячей линии», сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Источник: Newtimes.kz

Для оказания информационной поддержки и экстренной психологической помощи населению функционирует телефон «горячей линии»: в департаменте по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области по номеру 8 (7162) 502675, в ДЧС Карагандинской области 8 (7212)558786, 8 (7212)517223.

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