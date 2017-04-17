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13:48 (мск), источник: ТАСС

Разлившаяся река затопила мост, отрезав от сообщения село в Новосибирской области

В селе Чернаки проживают около 300 человек.

Источник: AP 2017

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Река Карасук, уровень которой поднялся из-за весеннего паводка, затопила мост в Краснозерском районе Новосибирской области, оставив отрезанным от дорог село Чернаки, в котором проживают около 300 человек. Продукты и медикаменты жителям села завозят на лодках, сообщили ТАСС в единой дежурной диспетчерской службе района.

«Затопило мост, он находится в таком месте, что уязвим для подтопления. Лодки завозят продовольствие, медикаменты в Чернаки», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из села вывезли детей, которые сейчас находятся у родственников в соседнем селе Майское. Ожидается, что вода скоро пойдет на спад.

Как ранее сообщалось, ГУ МЧС по Новосибирской области усилило противопаводковые мероприятия в связи с обострением обстановки. За динамикой развития половодья пристально следят с временных и стационарных гидрологических постов, беспилотники проводят авиаразведку, также осуществляется водное и наземное патрулирование.

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