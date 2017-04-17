Кражу ювелирных изделий почти на 165 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, в полицию обратилась ростовчанка, которая заявила о краже принадлежащих ей золотых украшений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали по подозрению в преступлении 32-летнего жителя Новочеркасска.

Как выяснили правоохранители, задержанный в течение нескольких месяцев тайно похищал золотые изделия, приходя в квартиру потерпевшей. Украденные драгоценности мужчина сдал в ломбард.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).