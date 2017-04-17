В поселке Мирный нашли труп мужчины без головы

— Мужчина, который скончался около 3-х месяцев назад, был найден 15 апреля в 15 часов в овраге по улице 7-я Давликеевская, — сказали ProKazan.

Подростки обнаружили тело мужчины без головы и руки. По предварительным данным, тело мертвого человека обглодали бездомные собаки. Полицейским удалось установить личность мужчины.

В настоящее время выясняется причина смерти, идет проверка.