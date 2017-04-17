На Кубани судебного пристава обвиняют в покушении на получение крупной взятки
За полтора миллиона рублей он был готов помочь предпринимателю решить спорный вопрос.
За полтора миллиона рублей он был готов помочь предпринимателю решить спорный вопрос.
Следственный отдел по городу Геленджику СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. начальника отдела -старшего судебного пристава Геленджикского городского отдела судебных приставов УФССП по краю и его знакомого. Им предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в особо крупном размере и покушении на посредничество в ее получении.
По версии следствия, в 2013 году в рамках исполнительного производства на морское судно, ранее принадлежавшее турецкой компании и находящееся в поселке Кабардинка, был наложен арест. В мае 2016-го новый собственник судна начал его демонтаж, чтобы в дальнейшем сдать на металлолом. Об этом стало известно и.о. начальника отдела судебных приставов. Встретившись с мужчиной, он запретил ему производить подобные работы. Однако впоследствии за 1,5 миллиона рублей пообещал помочь в решении вопроса и дал координаты посредника, которому необходимо передать деньги.
Действия обвиняемых пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Уголовное дело в настоящее время направлено в суд, сообщает