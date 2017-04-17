Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
В Москве напали на известного ведущего Первого канала
Умер последний человек, родившийся в 19 веке
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Я открою страшную тайну": громкое заявление Захарченко украинцам
СМИ о реакции Гройсмана на сравнение с пупырышками
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Галкин высказался о беременности Проскуряковой - СМИ
СМИ рассказали, за чьего сына вышла дочь Кадырова
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
12США нанесли ракетный удар по Сирии
16Мир встретил Пасху
14:01 (мск), источник: Югополис

На Кубани судебного пристава обвиняют в покушении на получение крупной взятки

За полтора миллиона рублей он был готов помочь предпринимателю решить спорный вопрос.

Источник: Югополис

Следственный отдел по городу Геленджику СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. начальника отдела -старшего судебного пристава Геленджикского городского отдела судебных приставов УФССП по краю и его знакомого. Им предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в особо крупном размере и покушении на посредничество в ее получении.

По версии следствия, в 2013 году в рамках исполнительного производства на морское судно, ранее принадлежавшее турецкой компании и находящееся в поселке Кабардинка, был наложен арест. В мае 2016-го новый собственник судна начал его демонтаж, чтобы в дальнейшем сдать на металлолом. Об этом стало известно и.о. начальника отдела судебных приставов. Встретившись с мужчиной, он запретил ему производить подобные работы. Однако впоследствии за 1,5 миллиона рублей пообещал помочь в решении вопроса и дал координаты посредника, которому необходимо передать деньги.

Действия обвиняемых пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело в настоящее время направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Назван размер ущерба России от «помидорной войны» с Турцией
Губернатор Свердловской области ушел в отставку
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
Медведев назвал главный итог работы правительства в 2016 году
МО России впервые показало военную базу «Арктический трилистник»
Васильева предложила учить школьников основам кибербезопасности
Новый американский авианосец прошел ходовые испытания
Песков призвал не связывать мнение Киселева с позицией Кремля
Спорт
СКА взял Кубок Гагарина, проиграв в плей-офф всего два матча В финале армейский клуб одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4-1
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Ленобласть не справилась с переселением из аварийного жилья
Эксперты советуют не медлить с покупкой недвижимости
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь