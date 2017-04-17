На Кубани судебного пристава обвиняют в покушении на получение крупной взятки

Следственный отдел по городу Геленджику СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. начальника отдела -старшего судебного пристава Геленджикского городского отдела судебных приставов УФССП по краю и его знакомого. Им предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в особо крупном размере и покушении на посредничество в ее получении.

По версии следствия, в 2013 году в рамках исполнительного производства на морское судно, ранее принадлежавшее турецкой компании и находящееся в поселке Кабардинка, был наложен арест. В мае 2016-го новый собственник судна начал его демонтаж, чтобы в дальнейшем сдать на металлолом. Об этом стало известно и.о. начальника отдела судебных приставов. Встретившись с мужчиной, он запретил ему производить подобные работы. Однако впоследствии за 1,5 миллиона рублей пообещал помочь в решении вопроса и дал координаты посредника, которому необходимо передать деньги.

Действия обвиняемых пресекли сотрудники правоохранительных органов.