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13:12 (мск), источник: Tengrinews

Старое кладбище загорелось в Костанае

Пожар охватил территорию старого кладбища в Костанае, сообщает alau.kz со ссылкой на очевидцев.

Источник: Tengrinews

Как сообщили журналистам в пресс-службе Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области, вызов в дежурную часть поступил в 12.20.

Звонивший сообщил, что горит старое кладбище, которое расположено между остановками «Наримановский рынок» и «Поликлиника».

«На место выехали пожарные ПЧ № 1 Костаная в составе одной автоцистерны. На данный момент известно, что площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили в пресс-службе областного ведомства.

Причины пожара устанавливаются.

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