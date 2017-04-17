Старое кладбище загорелось в Костанае
Пожар охватил территорию старого кладбища в Костанае, сообщает alau.kz со ссылкой на очевидцев.
Пожар охватил территорию старого кладбища в Костанае, сообщает alau.kz со ссылкой на очевидцев.
Как сообщили журналистам в
Звонивший сообщил, что горит старое кладбище, которое расположено между остановками «Наримановский рынок» и «Поликлиника».
«На место выехали пожарные ПЧ № 1 Костаная в составе одной автоцистерны. На данный момент известно, что площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадавших нет», — отметили в
Причины пожара устанавливаются.