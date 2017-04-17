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13:00 (мск), источник: PROUFU.ru

На границе Башкирии и Татарстана перевернулся большегруз

Несколько часов назад в паблике «БашДТП» были опубликованы шокирующие фотографии.

По ним видно, что на трассе большегруз опрокинулся на бок и почти ушел под воду.

По словам очевидца, инцидент произошел приблизительно сегодня утром на границе Башкирии и Татарстана. На трассе после деревни Убы в Бавлинском районе Татарстана в сторону поселка Абзалямово, который находится на железнодорожной ветке Уруссу — Октябрьский. Также очевидец рассказал, что на этом участке дороги достаточно узкий мост. Это могло послужить причиной трагедии.

Есть ли пострадавшие в результате ДТП пока неизвестно.

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