На границе Башкирии и Татарстана перевернулся большегруз

По ним видно, что на трассе большегруз опрокинулся на бок и почти ушел под воду.

По словам очевидца, инцидент произошел приблизительно сегодня утром на границе Башкирии и Татарстана. На трассе после деревни Убы в Бавлинском районе Татарстана в сторону поселка Абзалямово, который находится на железнодорожной ветке Уруссу — Октябрьский. Также очевидец рассказал, что на этом участке дороги достаточно узкий мост. Это могло послужить причиной трагедии.

Есть ли пострадавшие в результате ДТП пока неизвестно.