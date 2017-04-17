Вандалы разрисовали стену Казанского Кремля
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 15 апреля в Казани неизвестные разрисовали стену Кремля, сообщил ИА «Татар-информ» начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Казани Рашид Хамидуллин.
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). 15 апреля в Казани неизвестные разрисовали стену Кремля, сообщил ИА «Татар-информ» начальник отделения по связям со СМИ УМВД России по Казани Рашид Хамидуллин.
По предварительным данным, в субботу днем неизвестные нанесли черной краской метровую анархистскую символику на часть стены Казанского Кремля.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Проводятся все необходимые мероприятия. Идет поиск подозреваемых.