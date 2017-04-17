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13:24 (мск), источник: Profinance.kz

С этого года некоторые дороги в Казахстане станут платными

Министерство по инвестициям и развитию планирует в этом году на четырех трассах ввести систему взимания платы.

По сообщению kursiv.kz, Министерство по инвестициям и развитию планирует в этом году на четырех трассах республиканского значения, общей протяженностью 500 км, ввести систему взимания платы. Эксперты поддержали данную инициативу, поскольку, по их мнению, такая практика давно существует в развитых странах и позволяет собирать средства на содержание дорог без обращения к государственному бюджету.

Так, в декабре текущего года система взимания платы будет введена на участках Астана — Темиртау, Алматы — Капшагай, Алматы — Хоргос, Шымкент — Туркестан. Общая протяженность дорог составляет почти 500 км. Тариф на вводимых в этом году дорогах составит 1 тенге за 1 км дороги.

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Такие нормы предусматриваются программой «Нурлы жол». В его рамках к 2020 году на 6 тыс. км планируется внедрить систему взимания платы, а к 2022 году этот показатель будет доведен до 7 тыс. км.

При этом нововведения коснутся только республиканских дорог 1 категории: 6- и 4-полосные дороги с разделительной полосой, с действующим скоростным режимом 130 км/час. На дорогах 2-й и 3-й категорий платность будет вводиться только для грузового и коммерческого автотранспорта.

«По мере завершения проектов будет поэтапно внедряться система взимания платы. Платность — это общемировая тенденция. Это один из способов обеспечения содержания дорог по нормативам без участия бюджета», — сказал в ходе «правительственного часа» в мажилисе министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек.

В качестве положительного примера он назвал трассу Астана — Боровое, где система платности используется не первый год.

«Сегодня той суммы, которая получается в результате внедрения платности — до 1 млрд 300 млн — 1 млрд 400 млн тенге в год — достаточно для нормативного содержания этой дороги без бюджетного финансирования. И это притом, что тариф не менялся с момента введения платности — 1 тенге за 1 км для легковых авто, для грузового транспорта дифференцируется от 6 до 8 тенге за 1 км. Мы считаем, что переведя 7 тыс. км до 2022 года в платность, мы сможем обеспечить полное содержание всех оставшихся дорог без участия республиканского бюджета», — отметил министр.

При этом, по его словам, в ближайшие год-два тариф меняться не будет. Но в будущем — через 2−3 года — стоимость будет пересмотрена, так как растет цена на стройматериалы и ГСМ.

Однако в Казахстане, в отличие от других стран, где действуют платные дороги, альтернативные, так называемые, «бесплатные дороги», вводиться не будут.

Одновременно министерство по инвестициям и развитию совместно с акиматами планирует повысить уровень придорожного сервиса.

«Мы 1,5 года назад приняли стандарт придорожного сервиса, поделили на категории. Акиматы выделяют земли, с нами и с органами дорожной полиции согласовывают техусловия. На сегодня мы с акиматами активно прорабатываем 260 новых объектов сервиса, которые должны соответствовать национальным стандартам. Так, если это сервис-центр “А” стандарта (самый высокий), то там должна быть не только заправка, но и СТО, теплые боксы для машин, санузлы, места проживания и так далее. Если интенсивность не такая, то соответственно уменьшается количество этих составляющих. Но обязательно должны быть санузлы, магазины и заправочные комплексы», — отметил глава МИР.

Также в этом году из 2 тысяч существующих объектов придорожного сервиса свыше 800 объектов будут приведены в соответствие с национальным стандартом.

Депутаты в целом поддержали позицию министерства. Вместе с тем мажилисмены отметили необходимость проведения широкой и понятной разъяснительной работы по введению платности дорог, так как это — социально значимое нововведение, и касается каждого казахстанца.

В то же время уполномоченный по правам ребенка, депутат мажилиса Загипа Балиева отметила необходимость введения во всех придорожных центрах также сервиса для детей, в котором будет предусмотрено детское питание, детские комнаты, теплая вода и туалеты, независимо от категории дорог.

В Союзе водителей транспортных средств считают, что внедрение платности будет достаточно для нормативного содержания этих новых дорог.

«Тариф полностью идет на содержание дороги. Считаю, что 1 тенге за 1 км не так и дорого. Например, из Астаны до Аккуля можно всего за 100 тенге доехать, а в общем собираются большие деньги, и дорога содержится. Она в очень хорошем состоянии (дорога Астана — Боровое. — “Къ”). Поэтому мы только “за”! А когда дороги хорошие — и аварийность снижается и удобно: в два раза быстрее можно доехать до пункта назначения. Зачем отказываться от таких услуг? Это очень даже хорошо», — сказал «Къ» советник председателя Союза водителей транспортных средств Сарсен Уваев.

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