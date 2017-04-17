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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура проверяет данные «Новой газеты» о преследовании геев в Чечне

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Прокуратура и другие правоохранительные органы Чечни организовали проверки после публикации в «Новой газете» о якобы имевших место массовых похищениях людей в республике, говорится в ответе пресс-службы Генпрокуратуры РФ на запрос РИА Новости.

Источник: РИА Новости

В начале апреля в «Новой газете» появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин «только одна ориентация», о чем можно судить по высокой рождаемости.

На сайте газеты позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции. Главред Муратов в разговоре с РИА Новости отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы «выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа».

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«В Генеральную прокуратуру поступили запросы уполномоченного по правам человека в РФ Москальковой Т. Н. и издания “Новая газета” по факту предполагаемого массового похищения людей в Чечне. В настоящее время органами прокуратуры Чеченской Республики и правоохранительными органами региона организованы проверки по факту предполагаемого похищения людей», — говорится в ответе ведомства.

При этом в документе отмечается, что Москалькова в своем запросе просила уточнить только лишь, поступило ли в ГП РФ обращение от «Новой газеты».

Ранее Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявлял, что не нашел даже косвенных подтверждений материалов статьи «Новой газеты». В заявлении СПЧ подчеркивается, что в Чечне высоко ценят человеческую жизнь «вне зависимости от расовых, национальных, религиозных и иных особенностей личности».

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием обязать Следственный комитет провести проверку по материалам статьи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что органы внутренних дел также проверят эти сведения.

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