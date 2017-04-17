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12:56 (мск), источник: АиФ Прикамье

Зоозащитники: в Пермском крае дети выдавили кошке глаза

Покалеченное животное сейчас находится в ветеринарной клинике.

Дети в Пермском крае серьёзно покалечили кошку. По словам хозяйки приюта «Лапушка» Галины Шадриной, инцидент произошёл на ст. Чайковская (Нытвенский район). Местная жительница отбила у детей маленькую кошечку, над которой они издевались. Как рассказала женщина, увечья животным они причиняли уже не в первый раз.

Кошка была настолько худой и маленькой, что сначала зоозащитники подумали, что это котёнок. Однако ветеринарные врачи сделали вывод, что перед ними взрослое животное.

«К нам её принесли в очень плохом состоянии. На глазках — сильные воспаления и отёки. Удастся ли нам сохранить ей зрение, пока не известно. Возможно, глаза придётся удалить. Скорее всего, все повреждения, которые получила кошка, механические. Ей действительно могли очень сильно давить на глазные яблоки», — рассказали в ветеринарной клинике, где сейчас находится кошка.

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