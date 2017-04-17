Мошенник, сообщавший о попавших в беду родственниках, задержан в Снежинске, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские Снежинска задержали 23-летнего жителя Новосибирска, который звонил жителям города на домашние номера телефонов и под предлогом «Ваш родственник попал в беду» выманивал у них деньги.

Установлено, что задержанный причастен к более семи эпизодам мошенничества, общая сумма ущерба составляет 480 тысяч рублей.

Подозреваемый в сентябре 2016 года был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчина находится в изоляторе временного содержания.