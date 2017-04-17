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12:52 (мск), источник: СуперОмск

Пьяный омич открыл беспорядочную стрельбу в Амурском поселке

Инцидент произошел на ул. 21-я Амурская около восьми часов вечера в минувшее воскресенье, 16 апреля.

В полицию о произошедшем сообщили напуганные жители домов, во дворах которых неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу. На место ЧП прибыл экипаж Росгвардии. Один из жителей микрорайона рассказал сотрудникам, что мужчина, перемещаясь по улице, произвел несколько беспорядочных выстрелов из оружия, похожего на пистолет.

Разузнав приметы преступника, группа задержания занялась его поиском. Вскоре схожий по приметам омич был обнаружен в местном магазине в момент покупки бутылки крепкого алкоголя. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Росгвардейцы остановили подозреваемого и обыскали его в присутствии свидетелей. В кармане его куртки был найден заряженный травматический пистолет «Лидер-М». Установлено, что задержанный успел сделать из него шесть выстрелов. В результате инцидента никто не пострадал.

Правонарушителя доставили в один из отднлов полиции Омска. Травматический пистолет у него изъяли. Теперь мужчину могут лишить разрешения на хранение и ношение оружия.

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