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13:37 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской области восстановлено движение поездов

Возобновилось движение составов ПривЖД на перегоне Тингута — Лесопитомник.

17 апреля в 06.21 на перегоне Тингута — Лесопитомник однопутного электрифицированного участка «Котельниково — М. Горький» произошел сход вагона грузового поезда. В результате ЧП из графика выбились пригородный поезд № 6212 Котельниково — Волгоград и пассажирские поезда № 128 Адлер — Красноярск, № 399 Томск — Анапа. Опоздание составило более 3 часов.

Руководство ОАО «Волгоградтранспригород» и комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области организовали транспортировку 270 пассажиров электропоезда № 6212 сообщением Котельниково — Волгоград на автобусах в столицу региона. Ситуацию под свой контроль взял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, поставив задачу максимально быстро ликвидировать последствия и обеспечить перевозку людей.

— Произошла авария на Железнодорожной ветке «Краснодар-Волгоград». С рельс сошел вагон. Туда были брошены 10 автобусов, которые вывезли людей. Сейчас вопрос решен: пассажиры электропоезда доставлены в Волгоград транспортом «ПАТП-7» и «Волгоградавтотранс». Все отремонтировали и движение открыли, — сообщил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

Движение пассажирских поездов на перегоне Тингута — Лесопитомник однопутного электрифицированного участка Котельниково — М. Горький Волгоградского региона ПривЖД восстановили в 09.35. Для устранения последствий схода задействовали восстановительный поезд со станции им. Максима Горького. 270 пассажиров доставлены в областной центр на станцию «Волгоград-1» в полдень.

В настоящее время устанавливаются причины схода грузового вагона: работает комиссия Приволжской железной дороги.

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