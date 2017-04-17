На Ленинском задержали сварщика «Зенит-Арены» с автоматом Калашникова
Оружие отправлено на экспертизу.
Оружие отправлено на экспертизу.
В Кировском районе задержали вооруженного сварщика «Зенит-Арены», сообщает информагентство Nation News. Рабочего остановили в 06.30 16 апреля у дома № 125 по Ленинскому проспекту.
По данным правоохранительных органов, 24-летний гражданин Белоруссии ранее был сварщиком на стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Сотрудники
Патрульные не поверили рабочему и отправили находку на экспертизу в МВД.