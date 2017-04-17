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18:44 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Ленинском задержали сварщика «Зенит-Арены» с автоматом Калашникова

Оружие отправлено на экспертизу.

В Кировском районе задержали вооруженного сварщика «Зенит-Арены», сообщает информагентство Nation News. Рабочего остановили в 06.30 16 апреля у дома № 125 по Ленинскому проспекту.

По данным правоохранительных органов, 24-летний гражданин Белоруссии ранее был сварщиком на стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Сотрудники патрульно-постовой службы нашли у мужчины оружие, похожее на автомат Калашникова, однако задержанный утверждал, что оно свето-шумовое, поэтому разрешение на него не требуется.

Патрульные не поверили рабочему и отправили находку на экспертизу в МВД.

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