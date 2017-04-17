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13:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии сын хладнокровно расправился с 54-летним отцом

Он убил родственника одним ударом ножа.

Семейная трагедия произошла в минувшие выходные в Салаватском районе республики. Субботним вечером 15 апреля 54-летний местный житель выпивал в компании сына.

В какой-то момент мужчины рассорились: 32-летний мужчина вспомнил былые обиды, вспылил, схватил со стола нож и вонзил его в грудь отца. Удар оказался точным: глава семейства скончался на месте.

Вскоре злодея задержали. Отпираться он не стал — на первом же допросе признал вину.

— Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в пресс-службе СКР по Башкирии.

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