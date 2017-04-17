В Башкирии сын хладнокровно расправился с 54-летним отцом
Он убил родственника одним ударом ножа.
Он убил родственника одним ударом ножа.
Семейная трагедия произошла в минувшие выходные в Салаватском районе республики. Субботним вечером 15 апреля 54-летний местный житель выпивал в компании сына.
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Вскоре злодея задержали. Отпираться он не стал — на первом же допросе признал вину.
— Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — отметили в