В Башкирии сын хладнокровно расправился с 54-летним отцом

Семейная трагедия произошла в минувшие выходные в Салаватском районе республики. Субботним вечером 15 апреля 54-летний местный житель выпивал в компании сына.

В какой-то момент мужчины рассорились: 32-летний мужчина вспомнил былые обиды, вспылил, схватил со стола нож и вонзил его в грудь отца. Удар оказался точным: глава семейства скончался на месте.

Вскоре злодея задержали. Отпираться он не стал — на первом же допросе признал вину.