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16:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

Следком РТ возбудил дело после гибели девочки, которая упала с лошади

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 11-летней девочки в Нижнекамске, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Источник: ИА Татар-информ

Напомним, ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 15 апреля на базе отдыха «Якорь» в Нижнекамском районе 11-летняя девочка погибла, упав с лошади.

По предварительным данным, девочка приехала на базу с подругой и ее родителями. Инструктор выяснил у детей, что те могут держаться в седле, после чего дал им лошадей и ушел, оставив девочек без наблюдения. В какой-то момент одна из лошадей понесла, ребенок выпал из седла, зацепившись при этом ногой за стремя. Лошадь протащила ее несколько сотен метров, после чего инструктор остановил животное.

В результате полученной травмы головы девочка скончалась до приезда медиков.

По данному факту в следственном отделе по городу Нижнекамску СУ СК России по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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