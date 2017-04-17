Житель Башкирии пытал потерпевшего, чтобы спасти брата от колонии
Теперь он сам получил срок.
Теперь он сам получил срок.
В Чекмагушевском межрайонном суде вынесли приговор 24-летнему местному жителю: его осудили за принуждение к даче ложных показаний с применением насилия.
Оказалось, что в декабре прошлого года он своеобразным способом пытался защитить брата, который обвинялся в совершении тяжкого преступления. Парень решил надавить на потерпевшего: он потребовал, чтобы тот изменил показания, а когда мужчина начал отказываться — ударил в грудь кухонным ножом.
К счастью, рана оказалась несерьезной. Но, тем не менее, молодой человек тоже стал фигурантом уголовного дела — как и его брат.
— Суд признал его виновным, и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, — отметили в