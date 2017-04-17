В Екатеринбурге после ДТП опрокинулся внедорожник

16 апреля 2017 года в Екатеринбурге на Сибирском тракте столкнулись два Renault — Sandero и Duster.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, виновником аварии стал 24-летний водитель Sandero — при развороте он не предоставил преимущество встречному авто. Он удара Duster опрокинулся. Травмы получила 54-летняя пассажирка внедорожника.

Выяснилось, что водительский стаж виновника аварии не превышает года.