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16:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом виновника ДТП задержали за взятку полицейским

Полицейские задержали 35-летнего виновника ДТП за взятку сотруднику ДПС в Жирновском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, 6 апреля 2017 года пьяный мужчина задел своим автомобилем по касательной припаркованную на обочине машину. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности он решил скрыться, однако, был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В патрульном автомобиле полицейских во время составления протокола виновник ДТП решил «договориться» с ними и передал правоохранителям 11 000 рублей за их бездействие, положив деньги на приборную панель машины между листами книги.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал.

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