Под Волгоградом виновника ДТП задержали за взятку полицейским

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального СУ СКР, 6 апреля 2017 года пьяный мужчина задел своим автомобилем по касательной припаркованную на обочине машину. Чтобы избежать привлечения к административной ответственности он решил скрыться, однако, был остановлен сотрудниками ГИБДД.

В патрульном автомобиле полицейских во время составления протокола виновник ДТП решил «договориться» с ними и передал правоохранителям 11 000 рублей за их бездействие, положив деньги на приборную панель машины между листами книги.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал.