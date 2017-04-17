Под Волгоградом виновника ДТП задержали за взятку полицейским
Полицейские задержали 35-летнего виновника ДТП за взятку сотруднику ДПС в Жирновском районе Волгоградской области.
Полицейские задержали 35-летнего виновника ДТП за взятку сотруднику ДПС в Жирновском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В патрульном автомобиле полицейских во время составления протокола виновник ДТП решил «договориться» с ними и передал правоохранителям 11 000 рублей за их бездействие, положив деньги на приборную панель машины между листами книги.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Свою вину в содеянном подозреваемый полностью признал.