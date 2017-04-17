В Калининграде вор выпрыгнул из окна третьего этажа, скрываясь от хозяина квартиры

Злоумышленник подобрал ключ от замка входной двери и проник в чужую квартиру на третьем этаже. Из помещения он похитил пять ювелирных украшений и две юбилейные монеты. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Полиция установила, что хозяин жилья вернулся домой и застал преступника с поличным. Тот попытался скрыться и выпрыгнул в окно. Подозреваемый 39-летний калининградец находится в больнице с переломом позвоночника. Похищенное имущество 29-летнего владельца квартиры изъяли.

В отношении подозреваемого возбуждили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.