В Калининграде вор выпрыгнул из окна третьего этажа, скрываясь от хозяина квартиры
В Калининграде квартирный вор выпрыгнул из окна третьего этажа. Инцидент произошёл 13 апреля на улице Суворова. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В Калининграде квартирный вор выпрыгнул из окна третьего этажа. Инцидент произошёл 13 апреля на улице Суворова. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
Злоумышленник подобрал ключ от замка входной двери и проник в чужую квартиру на третьем этаже. Из помещения он похитил пять ювелирных украшений и две юбилейные монеты. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.
Полиция установила, что хозяин жилья вернулся домой и застал преступника с поличным. Тот попытался скрыться и выпрыгнул в окно. Подозреваемый 39-летний калининградец находится в больнице с переломом позвоночника. Похищенное имущество 29-летнего владельца квартиры изъяли.
В отношении подозреваемого возбуждили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Ранее он уже был судим за имущественные преступления.