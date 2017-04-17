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14:25 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области затоплен автомобильный мост через Кудьму

Уровень воды над полотном моста составляет 47 сантиметров.

Низководный автомобильный мост через реку Кудьму затоплен на автодороге Ройка — Чаглава в Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Уровень воды над полотном моста составляет 47 см. Переправу затапливает ежегодно, местные жители обеспечены медикаментами и продуктами питания. Пешеходный мост через реку не затоплен, в населенных пунктах подтоплений нет.

Ранее сообщалось о затоплении мостов через реку Пьяну на автодорогах Ломакино — Соболево, Юрьево — Никольское и Сергач — Яново. Также затоплен участок автодороги Арья — Атазик, около поселка Атазик, низководные автомобильные мосты через реку Линда на дороге Линда — Быково и через реку Алатырь около села Кочкурово в Починковском районе.

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