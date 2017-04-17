В Нижегородской области затоплен автомобильный мост через Кудьму
Уровень воды над полотном моста составляет 47 сантиметров.
Уровень воды над полотном моста составляет 47 сантиметров.
Низководный автомобильный мост через реку Кудьму затоплен на автодороге Ройка — Чаглава в Нижегородской области, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Уровень воды над полотном моста составляет 47 см. Переправу затапливает ежегодно, местные жители обеспечены медикаментами и продуктами питания. Пешеходный мост через реку не затоплен, в населенных пунктах подтоплений нет.
Ранее сообщалось о затоплении мостов через реку Пьяну на автодорогах Ломакино — Соболево, Юрьево — Никольское и Сергач — Яново. Также затоплен участок автодороги Арья — Атазик, около поселка Атазик, низководные автомобильные мосты через реку Линда на дороге Линда — Быково и через реку Алатырь около села Кочкурово в Починковском районе.