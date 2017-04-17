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14:25 (мск), источник: Комсомольская правда

На севере Уфы под колеса авто попал школьник

Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла в три часа дня в понедельник, 17 апреля. По словам очевидцев, школьник переходил дорогу на улице Мушникова, 9 около остановки «Магазин № 10» и угодил под колеса легковушки.

— Бригада скорой помощи еще не приехала. На месте стоит машина патрульно-постовой службы, — уточнили свидетели аварии в сообществе БашДТП.

О состоянии пострадавшего ребенка пока ничего не сообщается. Причины произошедшего позже будут выяснять уфимские дорожные полицейские.

Водитель-виновник с места ДТП не скрылся.

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