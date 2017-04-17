На севере Уфы под колеса авто попал школьник
Об этом сообщили очевидцы происшествия.
Об этом сообщили очевидцы происшествия.
Авария произошла в три часа дня в понедельник, 17 апреля. По словам очевидцев, школьник переходил дорогу на улице Мушникова, 9 около остановки «Магазин № 10» и угодил под колеса легковушки.
— Бригада скорой помощи еще не приехала. На месте стоит машина
О состоянии пострадавшего ребенка пока ничего не сообщается. Причины произошедшего позже будут выяснять уфимские дорожные полицейские.