На севере Уфы под колеса авто попал школьник

Авария произошла в три часа дня в понедельник, 17 апреля. По словам очевидцев, школьник переходил дорогу на улице Мушникова, 9 около остановки «Магазин № 10» и угодил под колеса легковушки.

— Бригада скорой помощи еще не приехала. На месте стоит машина патрульно-постовой службы, — уточнили свидетели аварии в сообществе БашДТП.

О состоянии пострадавшего ребенка пока ничего не сообщается. Причины произошедшего позже будут выяснять уфимские дорожные полицейские.