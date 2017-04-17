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17:01 (мск), источник: АиФ Казань

Житель Татарстана получил осколочные ранения при взрыве гранаты

Мужчина получил осколочные ранения при взрыве гранаты, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Источник: Аргументы и факты

В отношении 62-летнего Николая Федина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство совершенное общеопасным способом).

По версии следствия, днем 16 апреля дочь Николая Федина поругалась с сожителем, после чего пришла к отцу и пожаловалась на поведение мужчины. Разозлившись на зятя, Федин взял гранату РГД, которую хранил дома около 15 лет и пошел к потерпевшему. Войдя в котельную, где находился мужчина, он выдернул чеку и бросил гранату в родственника. Мужчина успел выбежать из помещения и в результате получил только осколочные ранения рук и ног. Между тем в момент нападения в соседней комнате находились внуки Федина в возрасте 7 и 8 лет.

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