В киевском аэропорту по запросу Интерпола задержали россиянку

По данным пресс-службы, задержание было произведено в понедельник в аэропорту «Борисполь» при оформлении пассажиров рейса «Амман-Киев».

«30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 “Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации” УК Российской Федерации и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца», — говорится в сообщении.

О данном факте сообщено Украинскому бюро Интерпола в Киеве и Службе безопасности Украины.

Задержанной были разъяснены требования действующего законодательства Украины и вручена памятка «Информация для лиц, прибывших на законных основаниях в Украину с целью быть признанными беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине».

Женщина вместе с детьми передана сотрудникам Национальной полиции.