В киевском аэропорту по запросу Интерпола задержали россиянку
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Украинские пограничники задержали в Киеве гражданку России, которая находится в международном розыске, сообщает
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — Украинские пограничники задержали в Киеве гражданку России, которая находится в международном розыске, сообщает
По данным
«30-летняя гражданка Российской Федерации разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье 205.5 часть 2 “Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации” УК Российской Федерации и прибыла в Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца», — говорится в сообщении.
О данном факте сообщено Украинскому бюро Интерпола в Киеве и Службе безопасности Украины.
Задержанной были разъяснены требования действующего законодательства Украины и вручена памятка «Информация для лиц, прибывших на законных основаниях в Украину с целью быть признанными беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите в Украине».
Женщина вместе с детьми передана сотрудникам Национальной полиции.