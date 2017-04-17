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14:23 (мск), источник: Интерфакс

Житель Екатеринбурга с ножом напал на медиков «скорой»

Екатеринбург. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция Екатеринбурга возбудила три уголовных дела в отношении местного жителя, напавшего в понедельник на приехавших к нему на вызов сотрудников скорой медицинской помощи, сообщает пресс-группа управления МВД России по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Громова. Мать 31-летнего подозреваемого вызвала «скорую помощь», так как сын был без сознания. Однако, услышав разговор, мужчина взял нож и стал угрожать матери. Затем он выбежал из дома и накинулся на прибывшую бригаду медиков.

«Увидев врачей, он стал оскорблять их и ударил одного из них ножом», — говорится в сообщении.

После этого местный житель скрылся. Медики вызвали полицию. Правоохранители по «горячим следам» задержали мужчину, у которого были признаки опьянения, и направили на освидетельствование.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 119 (угроза убийством), ст. 213 (хулиганство), ст. 116 (побои) УК РФ. Он находится под стражей.

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