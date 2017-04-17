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14:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе в центре города из-под земли забил «гейзер»

Что и стало причиной для шуток в сети.

Жители башкирской столицы снова заметили необычное явление на улицах города. Неподалеку от здания УФСБ России по РБ, на пересечении улиц Чернышевского и Крупской, прямо из-под земли забил «гейзер».

Густой белый пар окутал небольшой участок дороги и взмыл вверх. Странную картину заметили прохожие и водители.

Тут же фото с места события появились в соцсети, в группе БашДТП.

— То-то у нас воды горячей нет! — быстро провели связь местные жители.

А тем временем пользователи принялись соревноваться в остроумии, отпуская в комментариях к фото шутки насчет вейперов, кальянных и стритрейсеров.

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