В Уфе в центре города из-под земли забил «гейзер»

Жители башкирской столицы снова заметили необычное явление на улицах города. Неподалеку от здания УФСБ России по РБ, на пересечении улиц Чернышевского и Крупской, прямо из-под земли забил «гейзер».

Густой белый пар окутал небольшой участок дороги и взмыл вверх. Странную картину заметили прохожие и водители.

Тут же фото с места события появились в соцсети, в группе БашДТП.

— То-то у нас воды горячей нет! — быстро провели связь местные жители.

А тем временем пользователи принялись соревноваться в остроумии, отпуская в комментариях к фото шутки насчет вейперов, кальянных и стритрейсеров.