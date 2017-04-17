В Уфе в центре города из-под земли забил «гейзер»
Что и стало причиной для шуток в сети.
Что и стало причиной для шуток в сети.
Жители башкирской столицы снова заметили необычное явление на улицах города. Неподалеку от здания УФСБ России по РБ, на пересечении улиц Чернышевского и Крупской, прямо
Густой белый пар окутал небольшой участок дороги и взмыл вверх. Странную картину заметили прохожие и водители.
Тут же фото с места события появились в соцсети, в группе БашДТП.
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А тем временем пользователи принялись соревноваться в остроумии, отпуская в комментариях к фото шутки насчет вейперов, кальянных и стритрейсеров.