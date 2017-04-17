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15:31 (мск), источник: БЕЛТА

Пьяная пассажирка угнала такси в Бресте и попала в ДТП

Проведя вечер в компании друзей, 36-летняя брестчанка отправилась домой на такси. Когда приехали, женщина поняла, что не хватает денег, чтобы расплатиться.

Источник: БЕЛТА

17 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяная женщина угнала автомобиль такси и попала в дорожно-транспортное происшествие, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

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Проведя вечер в компании друзей, 36-летняя брестчанка отправилась домой на такси. Когда приехали, женщина поняла, что не хватает денег, чтобы расплатиться. Таксист решил отвезти пассажирку для разбирательства в милицию. По дороге в райотдел она стала дебоширить, выбросила в окно таксометр и мобильный телефон водителя. Когда он остановился, чтобы собрать свои вещи, женщина пересела за руль и начала движение. Пытаясь скрыться, автоледи не справилась с управлением и совершила мелкое ДТП.

Жительница Бреста находилась в состоянии алкогольного опьянения — 1,59 промилле. В отношении нее составлены четыре административных протокола. Также брестчанке грозит уголовная ответственность по ст.214 (угон) УК.

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