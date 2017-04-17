Челябинский подросток неделю пролежал в больнице после избиения хулиганами

Челябинск, 17 апреля — Дарья Дубровских, АиФ-Челябинск. Подросток неделю пролежал в больнице после избиения хулиганами. На 16-летнего челябинца вечером напали трое пьяных парней, когда он возвращался из театра, об этом рассказывает корреспонденту «АиФ-Челябинск» мать потерпевшего Оксана Дротоиз.

11 апреля в 21:00 16-летний Алексей со своими друзьями вышел из Молодёжного театра. После спектакля ребята решили прогуляться до Теплотехнического института. На Кировке к ним пристала пьяная компания. Подростки, не обращая внимания, продолжили двигаться дальше. Возле Кукольного театра хулиганы напали на Алексея и стали его избивать. С гематомами, переломами скул и носа подростка доставили в больницу. Сегодня, 17 апреля, его выписали.

«Я думала, что на него напали с целью ограбления, но деньги и телефон остались при нём. Получается, просто кулаки почесать захотели. Мы сразу вызвали полицию и написали заявление в прокуратуру. Сейчас мы сами разыскиваем очевидцев драки, просим откликнуться свидетелей», — говорит Оксана Дротоиз.

В УМВД Челябинска сообщают о том, что в настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.