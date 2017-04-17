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14:36 (мск), источник: Nakanune.ru

«Уголовка» в отношении челябинского руководства РТРС подтвердилась, в компании ждут суда

Уголовное дело в отношении руководства челябинского ОРТПЦ (филиал ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети», РТРС) все-таки существует, что следует из ответа пресс-службы компании агентству Накануне.RU.

При этом, в самой госкомпании по-прежнему предпочитают практически не комментировать ситуацию, лишь косвенно подтверждая факт уголовного расследования в отношении челябинского топ-менеджмента.

Напомним, ранее появилась информация о якобы уголовном деле в отношении директора южноуральского филиала Андрея Медведева по факту получения взяток.

При этом до последнего времени в госкомпании утверждали, что ничего не знают об «уголовке» Медведева. В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области не подтверждали, но и не опровергали существование уголовного дела в отношении Медведева.

Сегодня от руководителя пресс-службы РТРС Игоря Степанова мы получили следующие пояснения. С 2010 года основной подрядчик работ РТРС в 19 российских регионах, компания ОАО НТЦ «Космос», завершила строительство объектов цифрового вещания в 18 субъектах, включая Челябинскую область, последние объекты планируется ввести в строй в Красноярском крае до конца нынешнего года. Всего было построено 1 тыс. 195 различных объектов, на Южном Урале «Космос» с помощью субподрядных организаций возвел все запланированные к вводу 73 сооружения. 72 объекта в Челябинской области сейчас ведут трансляцию телерадиосигнала в тестовом режиме, один объект до сих пор не подключен к электропитанию по «не зависящим от РТРС причинам». Уточняется, что 38 объектов РТРС на Южном Урале приняты рабочими комиссиями к эксплуатации, на оставшихся подрядчик (то есть «Космос») устраняет замечания.

На вопрос агентства Накануне.RU, имелись ли или имеются претензии РТРС к директору челябинского филиала Андрею Медведеву, был получен следующий ответ. «Решение о виновности может выносить только суд. РТРС уверен, что расследование будет тщательным», — прокомментировал Игорь Степанов.

Ранее мы рассказывали о возможных причинах срыва в графике работ компании «Космос» в Челябинской области, разногласиях подрядчика НТЦ «Космос» с челябинскими субподрядчиками, что, возможно, и привело в итоге к уголовному делу.

Заметим, что следственные органы по-прежнему предпочитают никак не комментировать ситуацию. В НТЦ «Космос» на направленный запрос не ответили.

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