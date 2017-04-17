«Уголовка» в отношении челябинского руководства РТРС подтвердилась, в компании ждут суда
Уголовное дело в отношении руководства челябинского ОРТПЦ (филиал ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети», РТРС)
Уголовное дело в отношении руководства челябинского ОРТПЦ (филиал ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети», РТРС)
При этом, в самой госкомпании
Напомним, ранее появилась информация о якобы уголовном деле в отношении директора южноуральского филиала Андрея Медведева по факту получения взяток.
При этом до последнего времени в госкомпании утверждали, что ничего не знают об «уголовке» Медведева. В Следственном управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области не подтверждали, но и не опровергали существование уголовного дела в отношении Медведева.
Сегодня от руководителя
На вопрос агентства Накануне.RU, имелись ли или имеются претензии РТРС к директору челябинского филиала Андрею Медведеву, был получен следующий ответ. «Решение о виновности может выносить только суд. РТРС уверен, что расследование будет тщательным», — прокомментировал Игорь Степанов.
Ранее мы рассказывали о возможных причинах срыва в графике работ компании «Космос» в Челябинской области, разногласиях подрядчика НТЦ «Космос» с челябинскими субподрядчиками, что, возможно, и привело в итоге к уголовному делу.
Заметим, что следственные органы