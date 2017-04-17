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17:21 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани заведующая детсадом стала фигуранткой уголовного дела

40-летнюю женщину уволили с работы.

Краснодар. 17 апр. — Новая Кубань. Инцидент произошел в поселке Агроном Динского района.

По версии следствия, руководитель дошкольного учреждения в 2011 и 2016 годах приняла на работу двух мужчин — одного на должность сторожа, а другого — подсобного рабочего. Однако фактически эти люди не трудились, при этом заработная плата им стабильно перечислялась. Это факт выявила прокуратура во время проверки. Также сотрудники надзорного ведомства выяснили, что заведующая детским садиком необоснованно производила отчисления во внебюджетные фонды.

По материалам прокурорской проверки в отношении женщины возбудили уголовное дело. В адрес главы Динского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого директора детсада уволили с занимаемой должности, сообщает прокуратура Динского района.

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