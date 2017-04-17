В Керчи на санитара «скорой помощи» напал пациент — несколько раз ударил ножом

Медики вызвали полицию, но выйти из квартиры не успели — мужчина набросился на 25-летнего санитара с ножом. Нанёс несколько ударов: в спину, грудь и в ногу.

К счастью, фельдшер успел отреагировать быстро и сумел выхватить у нападавшего нож, скрутить и связать его.

Полицейские приехали в течение 10 минут. Санитара госпитализировали. Порезы оказались серьёзными — один из ударов повредил печень. Медика прооперировали и сейчас он находится в больнице.

Пациента-шизоферника отправили в психоневрологический диспансер.

Фельдшер, несмотря на произошедшее, сообщили на станции «Скорой помощи», отработал смену до утра. Медики шокированы произошедшим и надеются на то, что крымское руководство примет меры по законодательной защите медиков от опасных пациентов. Также диспетчеры проинструктированы о более тщательном сборе информации при поступающих вызовах, — передают слова заведующей станции «Скорой помощи» Ирины Нефёдовой журналисты KERCH.COM.RU.