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16:14 (мск), источник: КрымPress

В Керчи на санитара «скорой помощи» напал пациент — несколько раз ударил ножом

ЧП в Керчи произошло в воскресенье вечером. На станцию «Скорой помощи» поступил вызов — звонивший сообщил, что его приятель выпил краску. Когда бригада (санитар и фельдшер) прибыла к пациенту, выяснилось, что тот крайне агрессивен.

Медики вызвали полицию, но выйти из квартиры не успели — мужчина набросился на 25-летнего санитара с ножом. Нанёс несколько ударов: в спину, грудь и в ногу.

К счастью, фельдшер успел отреагировать быстро и сумел выхватить у нападавшего нож, скрутить и связать его.

Полицейские приехали в течение 10 минут. Санитара госпитализировали. Порезы оказались серьёзными — один из ударов повредил печень. Медика прооперировали и сейчас он находится в больнице.

Пациента-шизоферника отправили в психоневрологический диспансер.

Фельдшер, несмотря на произошедшее, сообщили на станции «Скорой помощи», отработал смену до утра. Медики шокированы произошедшим и надеются на то, что крымское руководство примет меры по законодательной защите медиков от опасных пациентов. Также диспетчеры проинструктированы о более тщательном сборе информации при поступающих вызовах, — передают слова заведующей станции «Скорой помощи» Ирины Нефёдовой журналисты KERCH.COM.RU.

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