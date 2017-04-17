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14:57 (мск), источник: УралПолит.ру

Пропавшую девушку нашли мертвой в Верхней Пышме

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 17 апреля, ИА УралПолит.Ru. В Верхней Пышме остановлены поиски пропавшей Ирины Вахрушевой. По словам волонтеров, тело девушки было найдено в подвале одного из домов по улице Машиностроителей.

«Поиск прекращен. Идет проверка информации. Друзья, я понимаю, что вам надо объяснений, но пока идет следствие — это невозможно. Отнеситесь с пониманием. Всем спасибо за то, что вы делали все эти дни», — сообщил один из волонтеров, участвовавший в поисках Ирины Вахрушевой.

По пока неподтвержденным правоохранителями данным, тело женщины было обнаружено в подвале дома № 12, расположенного по улице Машиностроителей. Также задержан и подозреваемый в убийстве, с которым в настоящее время проводятся следственные действия.

Как ранее писал УралПолит.Ru, около 20 часов вечера 15 апреля Ирина Вахрушева вышла из своего дома, расположенного по улице Уральских рабочих, и за несколько минут до подхода к дому подруги сделала контрольный звонок, но в гостях так и не появилась. Дома у девушки остался пятилетний ребенок.

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