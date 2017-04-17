В Омске осудят сотрудника УФСИН за смерть заключённого

Сотрудник ФКУ ИК-3 УФСИН России по Омской области будет осуждён за халатность. Как пишут РИА «Новости», прокурор уже утвердил обвинительное заключение.

По версии следствия 39-летний Евгений Лейнвебер вовремя не вызвал медработников к заключённому, который почувствовал себя плохо. В результате мужчина скончался.

Напомним, что трагедия произошла ночью 27 июня минувшего года. У 59-летнего заключенного случился судорожный приступ, но дежурного не вызвал медработников. Во время повторного приступа осуждённый умер. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. К тому же прокуратура вынесла представление начальнику МСЧ-55 ФСИН России, по итогам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечены двое виновных должностных лиц.