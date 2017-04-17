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15:04 (мск), источник: Om1.ru

Смертью 22-летнего парня в подъезде заинтересовались следователи Омска

По версии следственного комитета, молодой человек умер от отравления неким веществом.

Накануне, 16 апреля, в одном из омских пабликов разыскивали очевидцев смерти 22-летнего омича. Автор поста утверждал, что 14 апреля двое неизвестных вытащили тело парня из машины, бросили в подъезде и сбежали. Сегодня свою версию произошедшего опубликовал следственный комитет по Омской области, который проводит по этому факту доследственную проверку.

Главная новость по теме В Омске через соцсети ищут виновников смерти молодого парня.

Труп обнаружили жильцы подъезда в доме по проспекту Мира. Судмедэксперты не нашли на теле видимых травм. По версии экспертов, смерть молодого человека могла наступить от острого отравления сильнодействующими веществами. Сейчас следователи устанавливают круг общения покойного.

Следственный комитет по Омской области просит очевидцев произошедшего позвонить по телефону: 21−11−59.

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