Подозреваемых в кражах иномарок почти на 12 млн рублей задержали на Дону

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, подозреваемых задержали при попытке похитить внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, припаркованный около одного из домов в Новочеркасске.

С места задержания полицейские изъяли электронное оборудование, использовавшееся при похищении.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемые, один из которых ранее был судим за хранение наркотиков, другой — за разбой, а третий — за хулиганство, причастны также к кражам семи автомобилей BMW.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемые заключены под стражу.