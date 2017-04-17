Подозреваемых в кражах иномарок почти на 12 млн рублей задержали на Дону
Двое ростовчан и житель Новочеркасска задержаны в Ростовской области по подозрению в кражах иномарок общей стоимостью около 12 млн рублей.
Двое ростовчан и житель Новочеркасска задержаны в Ростовской области по подозрению в кражах иномарок общей стоимостью около 12 млн рублей.
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С места задержания полицейские изъяли электронное оборудование, использовавшееся при похищении.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемые, один из которых ранее был судим за хранение наркотиков, другой — за разбой, а третий — за хулиганство, причастны также к кражам семи автомобилей BMW.
В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемые заключены под стражу.