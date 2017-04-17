В Воронежской области подозреваемый в убийстве таксист отказался от дачи показаний

Обвиняемый в убийстве 36-летней жительницы села Аношкино Лискинского района Анны Г. 27-летний таксист Сергей С. отказался от дачи показаний на выездном судебном заседании в Лисках в четверг, 13 апреля. Подозреваемый выступит на следующем (третьем) заседании суда 16 мая, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» консультант Лискинского райсуда Наталья Гунькова в понедельник, 17 апреля.

На втором заседании суда по делу об убийстве следователи допросили родственников Анны Г., а также жену, тестя и тещу подсудимого.

— Муж не мог так поступить, он не способен на жестокость. У нас всегда были теплые отношения, мы каждый час созванивались, чтобы просто сказать друг другу о чувствах, — выступила супруга Сергея С.

Тесть и теща отметили, что зять по характеру спокойный человек, грубого слова они от него не слышали. При этом родственники подсудимого не смогли объяснить, откуда в автомобиле Daewoo Nexia оказались следы крови.

Контекст.

По данным следствия, таксист Сергей С. ехал на автомобиле Daewoo Nexia из села Давыдовка и увидел голосовавшую на дороге женщину 24 марта 2016 года. Анна Г. возвращалась из Лисок, где была по делам в Пенсионном фонде. Сергей согласился подвезти Анну Г. в село Аношкино. Во время поездки мужчина остановил машину в тихом месте, начал избивать пассажирку, а затем ударил ее ножом в грудь.

Жертве удалось вырваться, но таксист догнал ее, посадил на заднее сиденье, связал руки поясом от пальто, а затем задушил. Мужчина забрал золотые украшения и деньги, а также обручальное кольцо, которое затем сдал в ломбард по своему паспорту.

Родственники Анны Г. обнаружили ее тело в лесополосе возле автодороги «Прогон-станция Аношкино» 26 марта 2016 года. За убийство, сопряженное с разбоем («з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей («в» ч. 4 ст. 162 УК РФ) Сергею С. грозит вплоть до пожизненного заключения.