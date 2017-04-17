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15:08 (мск), источник: СуперОмск

Два бизнесмена надели омичу пакет на голову и забрали портфель с деньгами

Случай из злополучных 90-х произошел накануне.

В дежурную часть обратился 22-летний омич, который рассказал, что у него похитили портфель с деньками, телефоном и документами. Ущерб пострадавший оценил в 85 000 рублей. Инцидент произошел на улице 13-я Линия.

По словам мужчины, он поздно вечером возвращался домой.

«Когда он вышел из лифта в подъезд, где отсутствовало освещение, на него напали двое неизвестных. Они надели ему на голову полиэтиленовый пакет, и, причинив телесные повреждения, вырвали портфель из рук. В нем находились документы, сотовый телефон и 65 000 рублей. Когда злоумышленники убегали, потерпевший запомнил очертания силуэтов — один из них отличался очень высоким ростом и крупным телосложением», — уточняет пресс-служба УМВД России по г. Омску.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Кировского округа. 26 летнему мужчину и его 23-летнего напарника задержали в кафе, владельцами которого они являются.

На допросе выяснилось, что злоумышленники знакомы с потерпевшим. Скорее всего, их одолела зависть, так как он часто приходил в заведение с немалым количеством денег.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Тандему грозит до семи лет лишения свободы.

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