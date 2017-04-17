В Италии задержали граждан Молдовы по подозрению в краже
В Италии задержали четырех граждан Молдовы. Они проходят по делу о совершении краж в Швейцарии. Подозреваемым от 24 до 31 года.
В Италии задержали четырех граждан Молдовы. Они проходят по делу о совершении краж в Швейцарии. Подозреваемым от 24 до 31 года.
Крали они в основном ювелирные изделия, часы и деньги. Задержание полиция провела на основании общеевропейского ордера.
Рим готовится начать процедуру экстрадиции подозреваемых в Швейцарию.