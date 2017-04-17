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18:25 (мск), источник: Publika.md

В Италии задержали граждан Молдовы по подозрению в краже

В Италии задержали четырех граждан Молдовы. Они проходят по делу о совершении краж в Швейцарии. Подозреваемым от 24 до 31 года.

Источник: Publika.md

Крали они в основном ювелирные изделия, часы и деньги. Задержание полиция провела на основании общеевропейского ордера.

Рим готовится начать процедуру экстрадиции подозреваемых в Швейцарию.

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