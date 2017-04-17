В Ровенской области горела школа
Жертв и пострадавших нет.
Жертв и пострадавших нет.
В Ровенской области горела школа. Об этом сообщает
Сообщение о возгорании поступило в 9 утра 17 апреля. Горела крыша одноэтажного кирпичного здания общеобразовательной школы
В 10:35 пожар локализован, в 13:20 ликвидирован. Жертв и пострадавших на пожаре нет.
К ликвидации пожара были привлечены три единицы техники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и 16 человек личного состава спасателей.
Причина пожара устанавливается.