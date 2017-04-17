Четыре человека погибли в результате падения самолета в Португалии
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета в черте пригорода столицы Португалии. Об этом сообщила в понедельник газета Visão.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета в черте пригорода столицы Португалии. Об этом сообщила в понедельник газета Visão.
По ее данным, самолет рухнул близ супермаркета в пригороде Лиссабона. Погибшие — пилот и три пассажира.