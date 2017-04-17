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15:40 (мск), источник: ТАСС

Четыре человека погибли в результате падения самолета в Португалии

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате падения небольшого самолета в черте пригорода столицы Португалии. Об этом сообщила в понедельник газета Visão.

По ее данным, самолет рухнул близ супермаркета в пригороде Лиссабона. Погибшие — пилот и три пассажира.

Комментарии
4
Tavovic
))))))
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Оксана Поддубная
Интересно, что здесь можно комментировать? Хотя у моего любимого АБ всегда в запасе найдется пара слов, чтобы выразить соболезнование португальскому народу и попутно заклеймить позором российский авиапром..(
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СЕРГЕЙ АНТОШКИН
там видимо был кто-то из квартета виолончелистов
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