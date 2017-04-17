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15:41 (мск), источник: Интерфакс

Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере не согласились с приговором фельдшеру

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU — В Суоярвский районный суд Карелии поступило несколько жалоб на приговор в отношении Ирины Щербаковой, которая не отреагировала на звонок тонувших на Сямозере детей.

Источник: РИА "Новости"

«Жалобы на приговор поступили от 14 потерпевших, их может быть больше. Сейчас жалобы направлены сторонам для ознакомления и возражений. Затем все жалобы будут направлены в Верховный суд Карелии», — сообщили «Интерфаксу» в суде в понедельник.

Потерпевшие сочли слишком мягким вынесенный Щербаковой приговор, а также не согласились с размером компенсаций, добавил собеседник.

Ранее Суоярвский суд приговорил к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания фельдшера больницы Щербакову.

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По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей, считают следователи.

В карельском Минздраве сообщили, что фельдшер Щербакова приняла звонок от ребенка за шутку и не придала этому значение.

Щербакова признала вину частично. Ее защита настаивала на оправдательном приговоре.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела. Директор ООО «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест, инструктору лагеря Валерию Круподерщикову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Комментарии
1
Сергей Донцов
три года эт не срок, а жизненный урок. червонец нужно припаять.
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