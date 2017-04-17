Потерпевшие по делу о гибели детей на Сямозере не согласились с приговором фельдшеру

«Жалобы на приговор поступили от 14 потерпевших, их может быть больше. Сейчас жалобы направлены сторонам для ознакомления и возражений. Затем все жалобы будут направлены в Верховный суд Карелии», — сообщили «Интерфаксу» в суде в понедельник.

Потерпевшие сочли слишком мягким вынесенный Щербаковой приговор, а также не согласились с размером компенсаций, добавил собеседник.

Потерпевшие сочли слишком мягким вынесенный Щербаковой приговор, а также не согласились с размером компенсаций, добавил собеседник.

По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей, считают следователи.

В карельском Минздраве сообщили, что фельдшер Щербакова приняла звонок от ребенка за шутку и не придала этому значение.

Щербакова признала вину частично. Ее защита настаивала на оправдательном приговоре.