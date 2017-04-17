Машина «скорой помощи» попала в ДТП в Свердловской области, пострадали роженица и медик

Дорожная авария произошла на перекрестке улиц Машиностроителей — проспект Успенский. По данным ведомства, водитель «скорой» поворачивал налево, когда в него въехала легковушка.

«По предварительным данным, пострадали женщина — роженица, которую «скорая помощь» везла в роддом, а также фельдшер «скорой помощи», — говорится в сообщении.

Обстоятельства и подробности ДТП выясняются. Будет установлено, использовались ли звуковые и световые сигналы водителем спецмашины при проезде перекрестка.

Отмечается, что роженицу другой бригадой «скорой» направили в лечебное учреждение.