На «Пролетарской» пассажир погиб после падения на рельсы
Личность мужчины не установлена.
Личность мужчины не установлена.
В Петербурге мужчина погиб после трагического случая в метро, сообщает
По предварительной информации, неизвестный мужчина упал на рельсы. После этого движение по «зеленой» ветке метро ограничили: поезда шли от «Приморской» только до станции «Ломоносовская». Уже в 13.55 подземка заработала в штатном режиме.
В результате проверки стало известно, что пассажира никто не толкал на пути. После падения мужчина скончался. Личность погибшего устанавливается.