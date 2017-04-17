На «Пролетарской» пассажир погиб после падения на рельсы

В Петербурге мужчина погиб после трагического случая в метро, сообщает пресс-служба городской подземки. Инцидент произошел на станции «Пролетарская» в 13.38 17 апреля.

По предварительной информации, неизвестный мужчина упал на рельсы. После этого движение по «зеленой» ветке метро ограничили: поезда шли от «Приморской» только до станции «Ломоносовская». Уже в 13.55 подземка заработала в штатном режиме.

В результате проверки стало известно, что пассажира никто не толкал на пути. После падения мужчина скончался. Личность погибшего устанавливается.