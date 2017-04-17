Трамвай изорвал бок выехавшей перед ним иномарки

Авария произошла сегодня днем на пр. имени газеты «Красноярский рабочий», в районе его пересечения с проездом Заводским. Как рассказали очевидцы, перед трамваем, следовавшим по маршруту № 4, на переезд выехала иномарка Toyota Corolla и остановилась на путях. Трамвай не успел затормозить и ударил легковушку — выбил ей стекло, помял переднюю дверь и разорвал заднюю.

Красноярцев эта авария насмешила. «Понакупят трамваев и носятся на них прямо по городу как угорелые», — такие комментарии оставляли они в шутку под фотографиями с места происшествия. О пострадавших при столкновении не сообщается.