В Волгограде супружеская пара продавала опасную для здоровья чёрную икру

Согласно результатам лабораторного исследования, проведенной Фондом продовольственной безопасности, икра не только не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм, но и является опасной для здоровья.

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе СУ СЕ РФ по Волгоградской области, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Краснооктябрьского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.