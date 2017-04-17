В Волгограде супружеская пара продавала опасную для здоровья чёрную икру
В марте этого года волгоградец приобрел у своей знакомой банку осетровой икры объемом 0,5 литра. Затем его супруга продала деликатес за 25 тысяч рублей.
В марте этого года волгоградец приобрел у своей знакомой банку осетровой икры объемом 0,5 литра. Затем его супруга продала деликатес за 25 тысяч рублей.
Согласно результатам лабораторного исследования, проведенной Фондом продовольственной безопасности, икра не только не соответствует требованиям
Как сообщили VOLGOGRADRU в