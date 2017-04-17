Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Объяснено внешнее сходство мужей и жен
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Сегодня на канале «Россия» стартует «Анна Каренина» Шахназарова 12+
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
«Последствия для США будут печальными»: эксперт о войне с КНДР
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Представитель Китая рассказал, когда может начаться война в Корее
СМИ: За чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
10Уйгурская проблема Китая
22Цвет нации
10Полюс холода
17:30 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде супружеская пара продавала опасную для здоровья чёрную икру

В марте этого года волгоградец приобрел у своей знакомой банку осетровой икры объемом 0,5 литра. Затем его супруга продала деликатес за 25 тысяч рублей.

Согласно результатам лабораторного исследования, проведенной Фондом продовольственной безопасности, икра не только не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм, но и является опасной для здоровья.

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе СУ СЕ РФ по Волгоградской области, уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Краснооктябрьского района, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Волгограде в тестовом режиме введена услуга бесплатной пересадки на транспорте
ФСБ задержала организатора теракта в Санкт-Петербурге
Кремль опроверг выводы о желании Китая дистанцироваться от РФ
ОБСЕ: референдум в Турции не отвечает европейским стандартам
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
Эксперты оценили ущерб России от «помидорной войны» с Турцией
В РПЦ призвали прихожан молиться, а не делать селфи в храме
Спорт
СКА - чемпион: лучшие — для Питера, миллионеры — для остальных СКА выиграл серию у "Металлурга" и завоевал второй Кубок Гагарина в истории. Кто они - главные герои хоккейного Санкт-Петербурга
Авто
Mitsubishi возвращает на российский рынок «классический» Pajero Хорошо известный в России внедорожник четвертого поколения появится в салонах дилеров уже к маю
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
10 примеров люстр в интерьере
Москва продаст с молотка 60 квартир
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото) В прошедшие выходные во всем мире отмечали Пасху. Что примечательно, в этом году и у православных, и у католиков этот праздник пришелся на один день. Это случается очень редко. Ленты соцсетей традиционно заполнились праздничными фото с куличами, яйцами, раскрашенными во все цвета радуги, и другими угощениями. Звезды не стали исключением. Предлагаем заглянуть к ним в гости и узнать, как они отметили светлый праздник.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь