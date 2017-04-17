СК: в Калининграде похитили клиента фитнес-клуба

По данным следствия, жертвой похитителей оказался 26-летний калининградец, который выходил из фитнес-клуба «Эдельвейс» на улице Горького. Неизвестные силой затолкали молодого человека на заднее сиденье автомобиля и отвезли на улицу Гайдара.

Они требовали, чтобы похищенный организовал им встречу с другим лицом, предположительно с его знакомым. Разговор происходил в салоне машины. Спустя какое-то время злоумышленники отпустили молодого человека. О случившемся он сообщил в правоохранительные органы.

7 апреля СК возбудил уголовное дело «а», части 2, статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым по делу проходит 28-летний житель Калининграда; его задержали. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

У следователей имеются сведения о причастности к похищению еще как минимум двух человек. «Следственным путем устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, мотивы и другие обстоятельства существенные для расследования уголовного дела», — рассказала официальный представитель СК Наталья Гацко.