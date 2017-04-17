СК: в Калининграде похитили клиента фитнес-клуба
В Калининграде Следственный комитет расследует уголовное дело о похищении человека. Об этом в понедельник «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
В Калининграде Следственный комитет расследует уголовное дело о похищении человека. Об этом в понедельник «Новому Калининграду.Ru» сообщили в
По данным следствия, жертвой похитителей оказался 26-летний калининградец, который выходил из
Они требовали, чтобы похищенный организовал им встречу с другим лицом, предположительно с его знакомым. Разговор происходил в салоне машины. Спустя
7 апреля СК возбудил уголовное дело «а», части 2, статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым по делу проходит 28-летний житель Калининграда; его задержали. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
У следователей имеются сведения о причастности к похищению еще как минимум двух человек. «Следственным путем устанавливаются лица, причастные к совершению преступления, мотивы и другие обстоятельства существенные для расследования уголовного дела», — рассказала официальный представитель СК Наталья Гацко.