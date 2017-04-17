В сети появились шокирующие кадры езды фуры по встречной полосе

Видео снимал видеорегистратор следующего за фурой автомобиля. По отметкам регистратора видно, что авария произошла 15 апреля в 10:17. Как сообщает автор записи, водитель фуры уснул за рулем на трассе М4 Ростов-Воронеж.

На видеозаписи видно, что грузовик с белым полуприцепом сначала едет по трассе в своей полосе, затем начинает резко смещаться влево. Встречные машины объезжают его сначала по обочине своей полосы, затем для предотвращения ДТП начинают двигаться по встречке. Удивительным образом всем автомобилистам удается избежать столкновения с неуправляемой фурой.

В итоге, грузовик вылетел все же с трассы и снес несколько высоких деревьев. По данным пользователей, дальнобойщик остался жив.

Напомним о еще одном похожем случае, произошедшем в 2015 году. Тогда глубокой ночью автобус Краснодар — Богучар съехал с трассы в кювет и перевернулся. В той аварии пострадали 9 пассажиров. Причиной ДТП стало то, что водитель заснул за рулем.