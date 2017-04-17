Безработный воронежец сообщил о заминировании больницы «Электроника»

Безработный воронежец сообщил о заминировании одного из медицинских учреждений в ночь на воскресенье, 16 апреля. Информация о взрывчатке не подтвердилась, рассказали в пресс-службе управления МВД по региону. По данным РИА «Воронеж», речь идет БСМП № 10 («Электроника»).

По данным ведомства, полицейские оперативно установили личность звонившего. Эвакуация персонала и пациентов больницы не потребовалась. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).