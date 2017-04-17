Безработный воронежец сообщил о заминировании больницы «Электроника»
Информация о взрывчатке не подтвердилась.
Информация о взрывчатке не подтвердилась.
Безработный воронежец сообщил о заминировании одного из медицинских учреждений в ночь на воскресенье, 16 апреля. Информация о взрывчатке не подтвердилась, рассказали в
По данным ведомства, полицейские оперативно установили личность звонившего. Эвакуация персонала и пациентов больницы не потребовалась. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).