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16:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Безработный воронежец сообщил о заминировании больницы «Электроника»

Информация о взрывчатке не подтвердилась.

Источник: РИА "Воронеж"

Безработный воронежец сообщил о заминировании одного из медицинских учреждений в ночь на воскресенье, 16 апреля. Информация о взрывчатке не подтвердилась, рассказали в пресс-службе управления МВД по региону. По данным РИА «Воронеж», речь идет БСМП № 10 («Электроника»).

По данным ведомства, полицейские оперативно установили личность звонившего. Эвакуация персонала и пациентов больницы не потребовалась. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

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